İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tır şoförü kazadan hemen sonra araçtan böyle çıktı

Tır şoförü kazadan hemen sonra araçtan böyle çıktı
Tır şoförü kazadan hemen sonra araçtan böyle çıktı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde sürücüsünün hâkimiyetinden çıkan TIR yolun ortasında yan yatarak devrildi. Kazada hafif yaralanan TIR şoförü yan dönen araçtan güçlükle dışarı çıkabildi.

Edinilen bilgiye göre; kaza Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-8g7 karayolunun Ayvalık'a bağlı Altınova Mahallesi yakınlarında yaşandı. İzmir istikametine giden İsmail Demircan yönetimindeki 34 AU 4630 plakalı sunta yüklü TIR önüne çıkan bir otomobile çarpmamak için direksiyonu kırınca, savruldu ve yolun ortasına devrilerek durabildi.

Kazada vücudun çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralanan sürücü İsmail Demircan, yan yatan aracın şoför mahallinden kendi imkânlarıyla güçlükle çıktı. Tır sürücüsü, tali yoldan çıkan bir otomobilin önünde durduğunu ve otomobile çarpmamak için direksiyonu aniden kırdığında da aracının dorsesindeki yük nedeniyle kontrolden çıkarak devrildiğini söyledi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Suat Salgın - Bekir Terzioğlu

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.