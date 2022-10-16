Tır şoförünün dikkati faciayı önledi

Edinilen bilgiye göre, Bandırma'dan Karacabey istikametine giden zirai ürün yüklü tır önüne çıkan koyun sürüsüne çarptı. Tırdaki tarım ürünlerinin bir kısmı yola saçılırken, tır şoförünün freni sayesinde sadece bir koyun yaralandı. Yol ortasında kalan koyunun yardımına ise o sırada bir etkinlikten dönen Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan yetişti.

Kazayı görünce hemen makam aracını durduran Özkan, ekibiyle birlikte yol güvenliğini alıp, koyununun emniyetini sağladıktan sonra polis ekiplerini olay yerine çağırdı. Yaralı koyun tedavi edilmek üzere Karacabey Belediyesi ekiplerince hayvan barınağına götürüldü. Dikkatiyle bir faciayı önleyen tır sürücüsü ise uzun süre olayın şokunu atlatamadı. Şoförü Başkan Özkan ve olay yerine gelen polis ekipleri teselli etti. Kazada tır ufak çaplı hasar görürken, çoban olay yerinden kaçtı.

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