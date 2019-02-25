Tır ve işçi servisleri karda mahsur kaldı

Kent genelinde hafta sonu boyunca etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini yitirdi. Ana arterlerde sorun yaşanmazken, birçok ilçede ara sokaklarda kar birikintileri oluştu. Esenyurt'ta sabah işe gitmek isteyen işçi servisleri kar birikintileri arasında kalarak zor anlar yaşadı. Seyir halinde tonlarca ağırlıktaki bir tır karlar arasında mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların yoğun uğraşları ile tır karlar arasından çıkarılmaya çalışıldı. Bazı işçi servislerinin ise ara sokakta karlar içinde mahsur kaldığı görüldü.

Murat Delice

