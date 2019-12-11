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Tır virajı alamayınca yan yattı

Tır virajı alamayınca yan yattı
Tır virajı alamayınca yan yattı

Muğla’da gün boydu yağan yağmur karayolunda kazalara neden oldu. Sakartepe rampasında kömür yüklü tır, kaygan zeminde virajı alamayınca yan yattı.

Aydın Erdoğan yönetimindeki 48 K 5032 plakalı kömür yüklü tır, Sakartepe rampası Akyaka kavşağına gelmeden önceki son virajda kaygan zemin nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ tarafına yan devrildi.
Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesinin ardından olay yerine tedbir amaçlı 112 Acil Servis ambulansı ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kamyon sürücüsünün, kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı kazada trafik ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı.

Bekir Tosun

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