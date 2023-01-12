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TIR'a çarpan otomobil, dorsenin altına girdi: 1 ölü

TIR'a çarpan otomobil, dorsenin altına girdi: 1 ölü
TIR'a çarpan otomobil, dorsenin altına girdi: 1 ölü

Bursa’da park halindeki TIR’a çarparak dorsenin altına giren otomobilin sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Bursa Çevre Otoyolu Kestel mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.B. İdaresindeki 17 YR 284 plakalı TIR, otoyolda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı emniyet şeridine park etti. Arkasından gelen M.V.Y. (39) idaresindeki 34 DUK 171 otomobil ise TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil, TIR'ın dorsesinin altına girerken sürücüsü M.V.Y. feci şekilde hayatını kaybetti. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, M.V.Y.'ye yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ahmet Berke Erdal

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