İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tırdan düşen ineğe 2 otomobil çarptı

Tırdan düşen ineğe 2 otomobil çarptı
Tırdan düşen ineğe 2 otomobil çarptı

Gaziantep'te tırdan düşen ineğe karayolunda art arda 2 otomobil çarptı. Kazalarda ağır yaralanan inek, sahibi tarafından karayolunda kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Şahinbey ilçesinde seyir halinde bulunan Hasan A. idaresindeki 63 NU 500 plakalı tırın dorsesindeki inek karayoluna düştü. Ayaklarından yaralanan ineğe tırın arkasından gelen Bilal T. yönetimindeki 27 Z 0886 plakalı otomobil çarptı. İkinci kazada yolun diğer şeridine savrulan ineğe bu kez ise sağ şeritten gelen 27 Z 1371 plakalı başka bir otomobil çarptı. Hareket edemeyecek hale gelen inek ise kasap olduğu öğrenilen tır sürücüsü tarafından karayolunda kesildi. 

Kazalarda şans eseri yaralanan olmazken otomobillerde ise büyük hasar meydana geldi.  

Hanifi Güzel

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.