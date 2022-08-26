İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tire'de 67 kök kenevir ele geçirildi

Tire'de 67 kök kenevir ele geçirildi
Tire'de 67 kök kenevir ele geçirildi

İzmir’in Tire ilçesinde jandarma ekipleri tarafından dron ile tespit edilen 67 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Tire’de 67 kök kenevir ele geçirildi - Tıkla İzle

Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede ekipler tarafından yapılan çalışmalar sırasında Tire ilçesine bağlı Kahrat Köyü yakınlarındaki bir arazide, Hint keneviri yetiştirildiği dron ile tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda boyları 100 ile 350 santimetre olan 67 kök Hint keneviri ele geçirildi. Öte yandan, jandarma ekipleri olayla ilgili şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattığı öğrenildi.

Yakup Fatih Şaşmaz
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.