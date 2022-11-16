Tire'de esrarengiz yangınlar yeniden başladı

Tire'de zeytin bahçelerini ateşe verip kaçan kişi, 17 gün sonra tekrar harekete geçti. Boynuyoğun, Işıklı, Çiniyeri, Dereli, Kürdüllü ve Peşrefli köyleri kırsalında zeytin bahçelerindeki en son 30 Ekim gecesi görülen esrarengiz yangınlar tekrar başladı. Dün saat 22.00 sıralarında, Çiniyeri ve Işıklıköyü karpuz pazarı yakınlarında üç farklı noktada başlayan yangınlar, zeytin hasadının başlayacağı bu günlerde köylüleri tedirgin etti.

Yangınları mumla çıkarıyor

Yangınlarla ilgili ilginç bir detaya daha ulaşıldı. Kundakçının, kaçabilmek amacıyla yangınları arazide mumlarla çıkardığı iddia edildi. Mumlar yanıp bittiğinde, kuru otları tutuşturduğu bu esnada da zaman kazanan kundakçının kayıplara karıştığı öne sürüldü. İtfaiye ekipleri çıkan yangınlara kısa sürede müdahale edip söndürdü. Jandarma bölgede geniş güvenlik tedbirleri alırken, köylüler ise motosiklet ve traktörleriyle arazide ‘Neron' lakaplı kundakçıyı aradı. Geceyi uykusuz geçiren köylüler, “Sevincimiz kısa sürdü. Kabusumuz ne yazık ki geri döndü. Uykusuz gecelerimiz tekrar başladı. Zeytin hasadının başlayacağı bu günlerde yüzlerce ağacımız zarar gördü. Çaresiz, sabaha kadar arazide tüfekli şekilde nöbet tutmaya başlayacağız” diye konuştular.

Yakup Fatih Şaşmaz



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