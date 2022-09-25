Tire'de kamyon traktöre arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen Bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Tire - Torbalı karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, Rahim S. (24) idaresindeki 10 UN 770 plakalı kamyon, aynı istikamete seyir halinde olan Mustafa S. (63) idaresindeki 35 YKR 55 plakalı traktöre (63) arkadan çarptı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine kolluk kuvvetleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde traktörde yolcu konumunda bulunan Hasan Taşkın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yakup Fatih Şaşmaz



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