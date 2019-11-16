İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tire'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Tire'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Tire'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır şekilde yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tire - Gökçen yolunda Mezarlık mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Tire'den Gökçen yönüne seyir halindeki Mert Urhan (20) yönetimindeki 35 YMB 57 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen ve ana yoldan ayrılarak Köşk Caddesi'ne dönmek isteyen N.Y. yönetimindeki 35 YHU 73 plakalı kamyon çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet adeta parçalara ayrılırken, motosiklet sürücüsü Mert Urhan ve motosiklette yolcu olarak bulunan Emrah S. (24) ağır şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 ambulansıyla Tire Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Mert Urhan burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralı Emrah S.'nin ise hayati tehlikesi devam ediyor. Tire'ye bağlı Kızılcahavlu köyünde yaşayan motosiklet sürücüsü Mert Urhan'ın ölüm haberi ailesini ve yakınlarını yasa boğarken, yakınları hastaneye akın etti.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Yakup Fatih Şaşmaz

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.