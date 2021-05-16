Tire'deki kavgada silahla vurulan 1 kişi yaşamını yitirdi

Edinilen bilgiye göre olay, saat 16.00 sıralarında Turan Mahallesi Armağan Sokak'ta meydana geldi. Mahallede iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı, silahlar ateşlendi. Yaşanan kavgada silahla vurulan Hüseyin Saklak ağır yaralandı. Söz konusu adresin bulunduğu mahalleye çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Yaralı Saklak, hemen Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hüseyin Saklak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Öte yandan polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.