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Tırın açılan damperi yaya üst geçidine çarptı: 4 yaralı

Tırın açılan damperi yaya üst geçidine çarptı: 4 yaralı
Tırın açılan damperi yaya üst geçidine çarptı: 4 yaralı

Samsun'da hareket halindeyken açılan tırın damperinin yaya üst geçide çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Tırın açılan damperi yaya üst geçidine çarptı: 4 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı yan yolda gece saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorum'dan Karadeniz Bölgesindeki illere tuğla götüren Oğuzhan Bayrak idaresindeki 19 HS 101 çekici, 19 AAC 994 dorse plakalı tır hareket halindeyken damperi açılarak şahlandı. Sürücü damperin açıldığını fark edemeyince damper yaya üst geçidine çarptı.  Bu sırada çarpmanın şiddetiyle tırın şoför kabini sert bir şekilde önü doğru düştü

Yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. 

Muhammer Ay
 

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