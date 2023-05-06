Tırın balataları tutuştu, sürücü dumandan etkilendi

Yangın, sabah saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Gerede ilçesi Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Köroğlu rampası olarak bilinen mevkide sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 AH 9461 plakalı tırın henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü arka balata kısmından yoğun dumanlar yükselmeye başladı. Bir süre sonra dumanları fark eden sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ekipler gelmeden önce balata kısmından çıkan dumanlar nedeniyle tırın sürücüsü etkilendi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tutuşan balatalara kısa süre içerisinde itfaiye ekipleri müdahale ederken, sağlık ekipleri ise sürücüyü ambulans içerisinde tedavi etti. Dorse kısmında maddi hasar meydana geldi.

Enes Özkan

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