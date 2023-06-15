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Tırın çarptığı otomobiller savruldu: O anlar kameraya yansıdı

Tırın çarptığı otomobiller savruldu: O anlar kameraya yansıdı
Tırın çarptığı otomobiller savruldu: O anlar kameraya yansıdı

Sivas’ın Gürün ilçesinde bir TIR ve iki otomobilin karıştığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Tırın çarptığı otomobiller savruldu: O anlar kameraya yansıdı - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre kaza geçtiğimiz günlerde Kayseri- Malatya karayolu Gürün ilçesi Karayar Mahallesinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, sağa döndüğü sırada arkadan hızla gelen TIR'ın sürücüsü ani fren yaptı. Fren ile birlikte TIR'ın dorsesi kayarak sağa dönen otomobil ile park halindeki başka bir otomobile çarptı. Otomobiller savrulurken kazada kimsenin yaralanmadığı öğrenildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yasin Kayacı

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