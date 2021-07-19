Tırın dorsesi çöktü, su damacanaları yola saçıldı

Kaza, bugün saat 07.00 sularında Arnavutköy - Sulltangazi yolu Kayabaşı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Sakarya'dan İstanbul Tekstilkent'e giden tırın şöförü viraja hızlı girince aracın dorse kısmı çöktü. Dorsenin çökmesiyle birlikte brandalar açıldı ve su dolu damacanalar yola döküldü. Otoyola devrilen su damacanaları patlayınca tonlarca içme suyu yola döküldü. Kaza dolayısıyla otoyol bir müddet trafiğe kapatılırken, belediyelerden gönderilen ekipler yolu açmak için çalışmalar yaptı.



Batuhan Toprak

