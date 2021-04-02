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Tırın dorsesinde yakalanan 218 göçmene şefkat eli

Tırın dorsesinde yakalanan 218 göçmene şefkat eli
Tırın dorsesinde yakalanan 218 göçmene şefkat eli

Van'ın Erciş ilçesinde durdurulan tırın dorsesinde yakalanan 218 düzensiz göçmenin ihtiyaçları karşılanırken, tırın şoförü ise tutuklandı.

İlçenin Haydarbey Mahallesi'ndeki Şeker Fabrikası kavşağında İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrolü esnasında durdurulan tırın dorsesinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 218 düzensiz göçmen yakalanmıştı. Düzensiz göçmenlere jandarma ekipleri şefkat elini göstererek ihtiyaçlarını karşılarken, gözaltına alınan tır şoförü U.A. ise işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası "Göçmen kaçakçılığı" suçundan mahkemeye çıkarılan şüpheli U.A. tutuklandı.

Saim Sabah Kendir
 

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