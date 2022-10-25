Tırın kamyona çarptığı kazada 1 kişi yaralandı

Kaza, gece geç saatlerde Afyonkarahisar-Antalya karayolu Sandıklı ilçesi Başağaç rampasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emre Y., yönetiminde ki 20 BS 005 leblebi yüklü tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, rampa çıkan Emrah T., idaresinde ki 03 AAP 637 plakalı şeker pancarı yüklü kamyona çarptı Kaza sonucu kamyon şarampole devrilirken, pancarlar şarampole döküldü. Kazada tır sürücüsü Emre Y., yaralandı. Yaralı çevreden geçen diğer sürücülerin haber vermesi ile bölgeye jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaralıyı ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Ali Bayar

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