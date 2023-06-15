İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tırın şerit değiştiren otomobile çarpıp devrildiği kaza kamerada

Tırın şerit değiştiren otomobile çarpıp devrildiği kaza kamerada
Tırın şerit değiştiren otomobile çarpıp devrildiği kaza kamerada

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Edirne-İstanbul Kara Yolu'nda, sol şeritte ilerlerken aniden sağ şeride geçen otomobile, arkadan gelen tır çarparak yoldan çıkıp devrildi. Yaşanan o kaza anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Tırın şerit değiştiren otomobile çarpıp devrildiği kaza kamerada - Tıkla İzle

Kaza, Edirne-İstanbul Kara Yolu Lüleburgaz ilçesi Büyükkarıştıran Beldesi, Tekirdağ kavşağı yakınında önceki gün meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Çorlu istikameti yönüne giden Binnur Ö. idaresindeki 39 ABM 323 plaka Honda marka otomobile, aynı istikamete giden Talat A. idaresindeki 39 SM 427 plakalı tır çarptı. Trafik kazasında yaralanan otomobil sürücüsü Binnur Ö. hastaneye kaldırıldı.

Otomobilin aniden tırın önüne kırdığı kaza anı kamerada

Yaşanan o kaza anlarına dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada, Binnur Ö. kontrolündeki otomobilin sol şeritte seyrederken, sağ tarafında seyir halinde olan Talat A. yönetimindeki tırı fark etmeyerek, aniden tırın önüne kırdığı ve kazanın gerçekleştiği ortaya çıktı.

Tolga Keserci
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.