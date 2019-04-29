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Tırın taşıdığı minibüs üst geçide takıldı

Tırın taşıdığı minibüs üst geçide takıldı
Tırın taşıdığı minibüs üst geçide takıldı

Amasya’da çok sayıda araç taşıyan tırın önünde bulunan minibüs üst geçide takıldı. Minibüste hasarın oluştuğu o anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

İhsaniye Mahallesi'nde iki katında da araç yüklü tırın sürücüsü 4 metre 40 santim yüksekliğindeki üst geçitten geçerken yüksekliği hesaba katmayınca sürtünme sesi gelmesi üzerine tırı durdurdu. Bir süre sonra geri manevra yapan tırın ön kısmındaki minibüsün tavanında ve camında hasar oluştu. Durumu inceleyen sürücü daha sonra başka yöne hareket ederek olay yerinden uzaklaştı.

Cadde ile okul arasında bulunduğundan dolayı çok sayıda öğrencinin kullandığı üst geçide zaman zaman eşya taşıyan araçlardan sarkan malzemelerin takıldığı öğrenilirken, 3 yıl önce yaşanan kazada ise üzerindeki iş makinesinin üst geçide takılması sonucu karşı yönden gelen taksinin üzerine düştüğü kazada bir kişi hayatını kaybetmişti.  

Murat Çelik

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