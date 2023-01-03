İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tırla çarpışan otomobil devrildi: 2 yaralı

Tırla çarpışan otomobil devrildi: 2 yaralı
Tırla çarpışan otomobil devrildi: 2 yaralı

Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tırla çarpışan otomobil devrilirken, içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Aydın-Denizli Karayolu üzeri Köşk ilçe sınırlarında öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli istikametine doğru seyreden R.G. idaresindeki 17 DC 665 plakalı otomobil, sürücüsü ve plakası belli olmayan bir tır ile çarpışarak devrildi. Devrilen otomobildeki sürücü ve yolcu konumunda bulunan N.Ö. sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralıları sıkıştıkları otomobil içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Murat Uçkaç

İLGİLİ HABER
Otomobiline çarpan taksi sürücüsünü dövdü Otomobiline çarpan taksi sürücüsünü dövdü
İLGİLİ HABER
Bayrampaşada kamyonet ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı Bayrampaşa’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
İLGİLİ HABER
Yanan otomobile yardım etmek için durmaya çalışan tıra çarptı Yanan otomobile yardım etmek için durmaya çalışan tıra çarptı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.