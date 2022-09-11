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Tırla yolcu minibüsü çarpıştı, kaza ucuz atlatıldı

Tırla yolcu minibüsü çarpıştı, kaza ucuz atlatıldı
Tırla yolcu minibüsü çarpıştı, kaza ucuz atlatıldı

Mersin’de yolcu minibüsüyle tır çarpıştı, ucuz atlatılan kazada bir kişi yaralandı.

Tırla yolcu minibüsü çarpıştı, kaza ucuz atlatıldı - Tıkla İzle

Kaza, Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesi'nde Mersin-Antalya D400 karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 33 C 6149 plakalı yolcu minibüsüne 34 DL 1391 plakalı tır çarptı. Kazada yolculardan biri yaralandı. Haber verilmesi üzerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırdı.

Diğer yolcuların yara almadan atlattığı kaza nedeniyle Kızkalesi istikametine trafik tek şeritten kontrollü sağlandı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Halil İbrahim Varlı
 

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