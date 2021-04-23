Tırların kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücüler feci şekilde hayatlarını kaybetti

Kaza, Dinar-Çay karayolu Tatarlı beldesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabaha karşı yaşanan kazada Hakan Pektaş (32) idaresindeki 42 AHD 469 plakalı pancar küspesi yüklü tır, karşı yönden gelen Hüseyin Yörük (48) yönetimindeki çimento yüklü 07 GEL 56 plakalı silobas ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile hurdaya dönen araçların sürücü kabinlerdeki sürücüler sıkışırken, çevreden geçen diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine jandarma, 112 Acil servis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri sürücülerin araçlar içerisinde öldüğünü belirlerken, yapılan incelemelerin ardından Pektaş ve Yörük'ün cansız bedenleri kurtarma ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Ardından şahısların cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Yol uzun süre ulaşıma kapalı kaldı

Kazada, dorse ve silobaslardaki tonlarca pancar küspeleri ile çimento ise yola savruldu. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada tırın dorsesinin parçalanması ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Kaza nedeniyle karayolunda trafik akışı dururken, yol yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından ulaşıma açıldı. Olayda yola savrulan pancar küspesi ve çimento ise başka araçlara nakledilirken, kaza yapan tırlar ise vinçlerle olay yerinden kaldırıldı.



Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Oğuz Uysal

