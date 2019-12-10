Tırnak yeme alışkanlığı diş etine zarar

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Periodontoloji Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Meltem Çakır, genellikle geç fark edilen diş eti çekilmesine ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Çakır, diş etinin kan damarları açısından zengin olduğuna dikkati çekerek, "Diş köklerini korur, çene kemiğinin üzerini örter. Diş eti çekilmesi günümüzde yaygın bir problem. Her yaşta bireyde gözlenebilir. Zaman içerisinde çok yavaş bir şekilde ilerlediğinden genellikle çoğu kişi tarafından geç fark edilir" ifadelerini kullandı.

Diş eti çekilmesinin ilk belirtisinin genellikle diş hassasiyeti olduğunu belirten Dr. Çakır, "Ayrıca, diş etleri çekildiğinde dişler normalden daha uzun gözükür. Elma, armut gibi sert yiyecekler tüketildiğinde kanama gözlenir. Fırçalama sonrası dişeti kanaması meydana gelir. Diş etlerinde kızarıklık ve şişkinlik yaşanabilir." bilgisini verdi.

Kalem ısırmak da tehlikeli

Dr. Çakır, diş eti çekilmesine neden olan birçok faktöre değinerek şöyle devam etti: "Bunların başında diş eti iltihabı gelir. Diş eti iltihabı hem dişi destekleyen kemiği tahrip eder hem de dişeti çekilmesine neden olur. Eğer dişler sert bir fırça ile bastırarak fırçalanıyorsa hem dişin minesine zarar vermiş oluruz hem de diş etini tahrip ederek çekilmesine neden oluruz. Doğru bir şekilde ve sıklıkta yapılmayan fırçalama ile dişler üzerinde oluşan birikintiler uzaklaştırılamaz. Buna bağlı olarak diş taşı birikimi artar. Diş taşları bakterilerden zengin bir yapı olup dişetlerinde kanama ve çekilmeye neden olur. Tırnak yeme ya da kalem ısırma gibi kötü alışkanlıklar da diş etine zarar verir. Ayrıca hatalı yapılan protezler ve taşkın dolgular, yaşlanma, piercing, ince kemik yapısının bulunduğu dişlere uygulanan ortodontik diş hareketi, yüksek kas bağlantıları da diş etinin çekilmesine sebebiyet verir."

Diş kaybından önce son çıkış

Diş eti çekilmesinin tedavisinde çekilmenin boyutunun dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Dr. Çakır, şu değerlendirmede bulundu: "Hafif şiddette bir diş eti çekilmesinde etkilenen alan diş hekimi tarafından derinlemesine temizlenerek açık kök yüzeyi bakterilerinin tutulumunu önlemek için düzgünleştirilir. Diş eti çekilmesini önlemek ve açık kök yüzeyini kapatmak amacıyla çeşitli cerrahi işlemler uygulanır. Açık kök yüzeyini kapatmaktaki amaç; hassasiyeti önlemek ve estetik problemi elimine etmektir. Bu amaçla ağız içerisinden alınan yumuşak doku greftleri (serbest diş eti grefti/bağ dokusu grefti) ile çeşitli cerrahi teknikler kullanılarak kök yüzeyinde kapanma sağlanmaya çalışılır. Diş eti çekilmesi tedavi edilmediği takdirde kişinin o bölgede ağız hijyenini sağlaması güçleşir, diş eti iltihabının kemiği etkilemesi durumunda dişlerde sallanma meydana gelir. İleri zamanlarda bu durum diş kaybı ile sonuçlanabilir."