Tiryaki, en büyük projesini Türkiye gazetesine anlattı: Yenimahalle'ye Kent Çiftliği

Yenimahalle AK Parti Belediye Başkan adayı Veysel Tiryaki, Yenimahellelilerin kendisine görev vermesi durumunda, bin 400 dönümlük alana inşa edecekleri “Kent Çiftliği” ile ilçeyi Ankara'nın cazibe merkezi hâline getireceklerini söyledi. Ayrıntıları gazetemize anlatan Tiryaki “Emsallerine göre 300 park büyüklüğünde olacak Kent Çiftliği'nde doğal tarım ve hayvancılık yapılacak. Ayrıca içerisinde müzeler, festival alanları, yerel ürün pazarları, istihdam ve eğitim alanları yer alacak. Yenimahallelileri kent hayatından uzaklaştırarak rehabilite merkezi olacak” dedi. Çiftlikte bostanlar, seralar ve bahçeler ile sebze, meyve ve süs bitkileri üretiminin de yapılabileceğini söyleyen Tiryaki, şöyle devam etti: Kent Çiftliği'nde yerel tohum, ilaçsız tarım ve organik tarımın özendirilecek. Kurulacak meralar ve ahırlarla çiftlik hayvanları yetiştirilecek. Yerel Bitki Müzesi'nde açık ve kapalı mekânlar bulunacak. İç Anadolu ve Ankara'ya özgü yerel bitkileri hem üreteceğiz hem de sergileyeceğiz. Tarım Müzesi'nde ise unutulmaya yüz tutmuş tarım makineleri sergilenecek.

Kent Çiftliği'nde Uygulamalı Eğitim Merkezi de bulunacak. Çocuklarımıza tarım ve hayvancılığın öneminin anlatılacağı eğitimler verilecek; sertifika programları ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Hobi Bahçeleri'nde Yenimahalleliler ekip biçmenin keyfini çıkarabilecek. Vatandaşların aileleriyle hafta sonu planı yapabileceği, çocukların oyun oynayabileceği piknik alanları da bulunacak. Tarım festivalleri, konserler ve söyleşiler gibi çok sayıda kültür sanat faaliyetlerine ev sahipliği yapacak olan bir de Açık Hava Festival alanı inşa edeceğiz.

HAYVAN BARINAĞI DA OLACAK

Çiftliğimizde; sahipsiz hayvanların bakım ve barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik bir Hayvan Barınağı, Hayvan Hastanesi ve hayvan sahiplerinin dostlarını emanet edebileceği Hayvan Otel inşa edeceğiz.

UCUZ VE DOĞAL ÜRÜN

Çiftlikte üretilen doğal ürünlerin kullanıldığı, sağlıklı ve yerel lezzetlerin sunulduğu, buluşma noktası hâline gelecek ‘Doğal Kafeler'le vatandaşlarımız sağlıklı bir deneyim yaşayacak. Kurulacak Doğal Ürün Dükkânlarında ise çiftlikte üretilen tüm doğal gıdalarına, her türlü el sanatlarına ve zanaat ürünlerine halkımız kolaylıkla ulaşabilecek. Çiftlikte üretilen doğal ürünler ile Ankara çevresinde doğal üretim yapan çiftçilerimizin ürünleri haftanın belirli günlerinde ucuz bir şekilde Yenimahallelilerle buluşacak.

EĞİTİMLE İSTİHDAM

Yenimahalle Kent Çiftliği ve kent çiftliklerine bağlı olarak geliştirilecek olan Mahalle Bahçeleri'nde çok sayıda Yenimahalleli vatandaşımızı istihdam edeceğiz. Tarım ve hayvancılık gibi üretim alanlarında verilecek eğitim ve sertifikalar ile meslek sahibi olmalarını sağlayacağız.

“BENİ TANIYAN BANA OY VERİR”

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'a projelerini anlatan Veysel Tiryaki “Daha çok CHP'lilerin olduğu yerleri geziyorum. İnsan ayrımı yapmam. Beni tanıyan bana oy verir. Yenimahalle'de ipi göğüsleyeceğime inancım tam” dedi.