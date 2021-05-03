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Tisserand 10 maç sonra sahada

Tisserand 10 maç sonra sahada
Tisserand 10 maç sonra sahada

Fenerbahçe’nin Demokratik Kongolu savunma oyuncusu Marcel Tisserand, Serdar Aziz'in sakatlığı sonrasında 10 maç sonra ilk 11’de görev aldı.

Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in sakatlığı nedeniyle savunmada değişikliğe gidildi. Sarı-lacivertli ekipte Marcel Tisserand, ligde 10 maç aranın ardından BB Erzurumspor maçı ile ilk 11'e geri döndü. 28 yaşındaki futbolcu, Serdar Aziz'in yaşadığı hafif sakatlıkla kadrodan çıkarılmasının ardından Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu tarafından 11'de görevlendirildi.

Tisserand, son olarak ligin 28. haftasında 4 Mart'ta Antalyaspor karşısında ilk 11'de oynamıştı.

Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

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