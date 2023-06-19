Titanik'in enkazına turist taşıyan denizaltı kayboldu



Titanik'in enkazına tur düzenlemek için kullanılan küçük denizaltı Atlantik Okyanusu'nda kayboldu. Deniz aracında kaç kişinin olduğu henüz bilinmezken, ABD'ye bağlı Boston Sahil Güvenliği tarafından denizaltıyı bulmak için bugün arama-kurtarma operasyonu başlatıldı.

Küçük denizaltılar ile zaman zaman Titanik'in enkazını görmek için düzenlenen turlara uzmanlar ve turistler katılıyor. Özel bir şirket olan OceanGate Expeditions, olaydan önce kısa bir süre önce Titanik enkazına düzenledikleri turun devam ettiğini açıklamıştı. Şirketin enkazı görmek için düzenlediği 8 günlük turun maliyetinin kişi başı 250 bin dolar olduğu biliniyor. Titanik'in enkazına dalış ve çıkış yaklaşık 8 saat sürüyor.

Titanik'in enkazı 3 bin 800 metre derinlikte

Titanik'in enkazı, Kanada'nın Newfoundland kıyılarının yaklaşık 600 kilometre açığında Atlantik Okyanusu'nun dibinde 3 bin 800 metre derinlikte yer alıyor. Zamanının en büyük yolcu gemisi olan Titanik, 1912'de İngiltere'nin Southampton limanından ABD'nin New York kentine yaptığı ilk yolculuk sırasında bir buzdağına çarparak batmıştı. Gemideki 2 bin 200 yolcu ve mürettebattan en az bin 500'ü hayatını kaybetmişti. Titanik'in enkazı 1985'te keşfedilmesinden bu yana kapsamlı şekilde araştırılıyor.

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