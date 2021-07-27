TİTCK: 'İddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır'

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, sosyal medyada yer alan bazı paylaşımlar üzerine yazılı bir açıklama yayımladı.

Kurum tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Sosyal medyada gündeme gelen paylaşımlarda, Covid-19 tedavisinde kullanılan ‘favipiravir' etken maddeli ilacın etiketinin değiştirildiği, son kullanma tarihi geçmiş ilaca, yeni etiket yapıştırılarak hastalara verildiği ileri sürülmüştür. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Covid-19 Rehberi'nde yer alan ‘favipiravir' etkin maddeli ilaçlar için kurumumuza gelen ruhsat başvuruları ivedilikle ve öncelikli olarak değerlendirilmiştir.Söz konusu ilaçların stabilite çalışmaları uzun zaman almaktadır. Bu çalışmaların sonucuna göre son kullanma tarihlerinin güncellenmesi rutin bir işlemdir. Yeni tarihler, kurumumuzun bilgisi ve onayı ile firmalar tarafından ilaçlara etiket yapıştırılmak suretiyle güncellenmiştir. Dolayısıyla paylaşımlarda yer alan son kullanma tarihi geçmiş ilaçların tedavi amacıyla korona virüs hastalarına verildiği yolundaki iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır” dendi.