Titreyen Merkel'den açıklama: 'Ben iyiyim'

Almanya Başbakanı Angela Merkel, üçüncü kez titreme nöbeti geçirirken görüntülendi. Merkel'in Finlandiya Başbakanı Antti Rinne'yi karşılama töreninde titreme nöbeti geçirmesi endişelere neden oldu. Yaşanan olayın ardından Fin mevkidaşı ile düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Merkel, “Ben iyiyim” açıklamasını yaptı. Merkel, “Bu süreç henüz tamamlanmadı. Bir süre daha bunu yaşayacağım. Ancak gayet iyiyim. Benim için endişelenmenize gerek yok. İşimi yapıyorum” ifadelerini kullandı.

Almanya Başbakanı Merkel, 18 Haziran'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile askeri tören sırasında titreme nöbeti geçirirken ilk kez görüntülenmişti. Merkel sonrasında yaptığı açıklamada susuzluk nedeniyle titrediğini ve iyi olduğunu ifade etmişti. Olayın ardından Merkel 27 Haziran'da Cumhurbaşkanlığına ait Bellevue Sarayı'nda düzenlenen yeni Adalet Bakanı Christine Lambrecht'in mazbata töreninde ikinci kez titreme nöbeti geçirmişti. Doktorlar, Merkel'in yoğun baskı altında olduğunu, bu nedenle titreme nöbeti geçirdiğini öne sürmüştü.