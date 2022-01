Tivibu'da diziler yıl boyunca izleyiciyle buluşacak

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, yeni yıla dizi tutkunlarına özel farklı türdeki yapımları izleyiciyle buluşturuyor. Tivibu Dizi Klasörü'ne geçtiğimiz aylarda eklenen “Smother”, “The White Princess”, “Manhattan (2014)” ve “Endeavour” adlı yapımlar platformda ilgiyle karşılanıyor.

“For Life”, “L.A.'s Finest”, “Counterpart”, “Carter”, “United We Fall” gibi farklı türdeki yabancı diziler 15 Ocak'ta platformun Dizi Klasörü'nde yerini alacak. Seyircilerden tam not alan “Justified” ve “Helix” serileri ise 30 Ocak'ta izleyiciyle buluşacak.

‘For Life'

Dizi tutkunlarının merakla beklediği “For Life” 15 Ocak'ta platform ekranlarında yayınlanmaya başlanacak.

AAFCA'da (The African American Film Critics Association) en iyi drama dizi ödülünü alan yapım “For Life”, Aaron Wallace'ın özgürlük mücadelesini konu alıyor. Isaac Wright Jr.'ın hayatından esinlenilen yapım, haksız yere müebbet hapse mahkûm edilmiş kahramanın özgürlüğüne kavuşabilmek için avukat olmaya karar vermesi ile başlıyor. ABD hukuk sistemini eleştiren seri, ABD'de ezilen kesimin bir yansıması niteliği taşıyor.

‘Helix'

Tüm insanlığı yok edebilecek bir hastalık ve çok daha fazlası anlatan “Helix”, Kuzey Kutubu'nda bulunan bir araştırma tesisinde insanlık için tam bir felaket olacak potansiyel bir salgını önlemeye çalışan bilim insanlarını konu alıyor. Başrollerini Billy Campbell ve Hiroyuki Sanada'nın paylaştığı bilim-kurgu, korku ve dram türlerindeki Helix platform seyircilerinin karşısına çıkıyor.

'United We Fall'

İki kız çocuğu sahibi Jo ve Bill, ailelerinin farklılıklarına rağmen bir arada kalabilmiştir. Ancak ailenin büyükannesi, Jo ve Bill'in yanına taşınınca tüm düzen bozulur. Baş rollerinde Will Sasso ve Christina Vidal Mitchell'ın bulunduğu aile, komedi türlerinde bir sitkom olan “United We Fall” platformda yer alıyor.

Belgesel kuşağı

Platform, Sinema 1001'de Pazartesi günleri 22:00 da “Baraka”, “Samsara” ve “İnsan” belgeselleriyle Kült Filmler Belgesel Kuşağı'na devam ediyor. Sanskrit kökenli modern dillerde ‘dünya' anlamına gelen Samsara, 4 yılda 25 farklı ülkenin yaklaşık 100 farklı bölgesinde çekildi. Kutsal mekanlar, endüstri merkezleri, doğal güzellikler ve felakete uğramış bölgeleri ziyaret ederek kameraya alan yönetmen Ron Fricke, izleyicilere özel bir içerik sunuyor.

Christopher Nolan'ın tarzını yeniden kanıtladığı bilim, kurgu, aksiyon türlerindeki TENET, platform ile sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki ve Kenneth Branagh gibi yıldızların önemli roller üstlendiği TENET, platform ekranlarında yer alıyor.