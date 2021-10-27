Tivibu'da en çok animasyon ve komedi izlendi

Yıl boyunca aksiyondan bilim kurguya, komediden gerilime uzanan yapımları ekranlara getiren Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu'da, 2021'in ilk dokuz ayında en çok animasyonlar ve komedi filmleri izlendi.

Seç İzle klasörünün zirvesinde, farklı boyutlardan gelen Örümcek Adamlar'ın hikâyesine odaklanan Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde animasyonu yer aldı. Seç İzle klasöründe Oyuncak Hikayesi 4, Emoji Filmi, Lego Filmi ve Lego Filmi 2 gibi animasyon filmleri dikkat çekerken Avatar ve Yenilmezler Son Oyun gibi bilim kurgu türünün öne çıkan iddialı yapımları da en çok izlenenler arasında oldu.

Kırmızı Halı'nın lideri: Recep İvedik 6

Beyazperdenin güncel ve iddialı filmlerini izleyiciyle buluşturan Kırmızı Halı klasöründe ise Konya'ya giderken kendisini Kenya'da bulan Recep İvedik'in maceralarını konu edinen Recep İvedik 6 ilk sırada yer aldı. Recep İvedik'i DC Comics'in süper kahraman takımı Adalet Birliği'nden uyarlanan Amerikan yapımı Zack Snyder'ın Adalet Birliği takip etti. Kırmızı Halı klasöründe üçüncü sırada, dünya çapında 1 milyar dolardan fazla hasılat yapan Karlar Ülkesi animasyon filmi yer buldu.

Şahan Gökbakar ve Togan Gökbakar'ın imzasını taşıyan Recep İvedik 5 ve Kayhan gibi komedi filmlerinin dikkat çektiği Kırmızı Halı'nın en çok izlenen 10 filmi şöyle: Recep İvedik 6, Zack Snyder'ın Adalet Birliği, Karlar Ülkesi, Recep İvedik 5, Godzilla vs. Kong, Cadılar, Sünger Bob Filmi: Sünger Karaya Çıkıyor, Kayhan, Tenet, Arabalar.

Yıl boyunca yerli ve yabancı pek çok içeriği izleyicilere sunan dijital TV platformunda aksiyon-macera kategorisinde Avatar, animasyonda Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde, belgeselde Yaren Leylek, bilim kurguda Venom: Zehirli Öfke; dram türünde 7. Koğuştaki Mucize, çocuk-aile kategorisinde Sadık Dostum ve komedi türünde de Hababam Sınıfı Yeniden ilk sırada yer alıyor.