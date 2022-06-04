TKİ Tavşanlı Linyitspor'da Akın Şirin güven tazeledi

TKİ Tavşanlı Linyitspor'un olağan kongresinde kulüp başkanlığına tek liste ile Akın Şirin seçildi. Tunçbilek Garp Linyit İşletmesi Kulüp Salonu'da düzenlenen kongreye katılan delegelerin tamamının oylarını alan Şirin, başkanlığa getirildi. Şirin, kongre sonrası yaptığı açıklamada, kendisi ve yönetim kurulu listesindeki arkadaşlarına destek verenlere teşekkür etti. Akın Şirin başkanlığında yeni yönetimde şu isimler yer aldı: " Yasin Karaarslan, Remzi Yardımcı, Barbaros Tunçbilek, Yüksel Sarı, İlhan Meydan, Hakan Dikkaya, İsmail Dinler, İbrahim Karakaya."