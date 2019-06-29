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TL kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranları belirlendi

TL kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranları belirlendi
TL kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranları belirlendi

Merkez Bankasıi, TL kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranları ile ilgili bir açıklama yaptı

Merkez Bankası:"1 Temmuz 2019 tarihinden geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,00, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,40, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,60, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,00 olarak belirlenmiştir. Kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini fiyatlama ve vade gibi unsurları dikkate alarak kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır"

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