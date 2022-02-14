TMB TV Genel Müdürü İsmayılov: 'Hiçbir siyasi partinin bahçesi değiliz'

TMB TV kanalı yeni yayın dönemine girdiği günden itibaren çeşitli sorularla karşılaşıyor. TMB TV Genel Müdürü Amil İsmayılov ise bu sorulara cevap verdi. İsmayılov, “TBM TV, birkaç ay önce ikinci doğuşunu yaşadı. Önce ismini değişti, Türk Müzik Birliği kanalından Türk Milletler Birliği'ne geçti. Ana hattımız adımızda saklı TV kanalımız, yeniden kurulmaya ve görsel medya dünyasında liderlerle yarışmaya karar verdi. İddialıyız. İsmimizde saklı olanı gerçekleştireceğiz. Ve taraf değiliz. Hiçbir siyasi partinin ön bahçesi, arka bahçesi hiç değiliz. Bugün dünyayı muhteşemliği ile sarsan, yeniden dirilen, ayaklanan ve bütün olma çabasına giren Türk dünyasının aynasıyız. Hakikatin, doğrunun, hakkın yanındayız. Kısacası TMB eşit mesafeli ve özgür bir TV kanalıdır ve özelliğimiz budur” dedi.