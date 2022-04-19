TMB TV yetkililerinden TÜRKSOY genel sekreterine ziyaret

TMB TV Genel Müdürü Amil İsmayılov ve Genel Yayın Yönetmeni Sahil İmanov, Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev'i ziyaret etti.

TÜRKSOY genel merkezinde yapılan nezaket ziyaretinde, TMB TV'nin yakın zamanda görsel medya yakaladığı başarılar konuşuldu. Önümüzdeki aylarda gerçekleştirilmesi hedeflenen Türkvizyon Türk Dünyası Şarkı Yarışmasının da gündeme geldiği görüşmede, Genel Sekreter Raev, Türk dünyasında ilgi uyandıran şarkı yarışmasının başarı ile gerçekleşmesi için destek vermeye hazır olduğunu bildirdi.

Görüşmede; Türkvizyon Türk Dünyası Şarkı Yarışması'nın 2022'de, Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmiş Bursa kentinde gerçekleşmesi yönünde bazı anlaşmalara varıldı. Türkvizyon Türk Dünyası Şarkı Yarışması, TMB TV, TÜRKSOY ve o yılın Türk Dünyası Kültür Başkenti'nin işbirliğiyle her yıl Türk dünyası ülkeleri arasında düzenlenen ilk ve tek şarkı yarışması olmakla ilk defa 2013 yılında Eskişehir kentinde düzenlenmişti. Yarışmaya yirmi dört ülke katılmış gecenin birincisi ise Ferid Hasanov'un söylediği Yaşa şarkısı ile Azerbaycan olmuştu.