TMO: “Kabuklu fındık alımlarımız devam ediyor”

TMO Genel Müdürlüğü'nden kabuklu fındık alımına dair yapılan açıklamada, “Kurumumuzun 31 Aralık 2020 tarihinde dolan kabuklu fındık Alım süresinin Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 30 Nisan 2021 tarihine kadar uzatılması üreticilerimiz tarafından sevinçle karşılanmıştır. Süre uzatımıyla beraber üreticilerimizin bir kısmının TMO alım noktalarından randevu alarak ürünlerini TMO'ya teslim ettiklerini memnuniyetle görüyoruz. Alım fiyatlarımız, yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre Giresun kalite 22,50 TL/Kg, levant kalite 22,00 TL/Kg, sivri kalite 21,00 TL/Kg olarak devam etmektedir. 2021 yılı içerisinde yaşanacak fiyat düşüşlerini engellemek ve üreticilerimizin mağdur olmaması için TMO bu fiyatlardan 30 Nisan 2021 tarihine kadar 11 alım noktasında (Çilimli, Karasu, Adapazarı, Bafra, Çarşamba Şeker Fabrikası, Ordu Merkez, Ünye, Giresun, Tirebolu, Arsin ve Beşikdüzü) alım faaliyetlerine devam etmektedir. Üreticilerimiz TMO alım noktalarından randevu alarak, herhangi bir sıkıntı yaşamadan ürünlerini TMO'ya satabilmektedirler. Alımlar konusunda teknik altyapı, personel ve finansman durumunda herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Üreticilerimizin 30 Nisan'a kadar olan TMO kabuklu fındık alım süresini dikkate alarak, ürünlerini TMO öncelikli olarak satmaları menfaatlerine olacaktır” ifadelerine yer verildi.

Ömer Faruk Karataş

