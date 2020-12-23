TOBB, en hızlı büyüyen ilk 100 şirketini belirledi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB ETÜ işbirliğinde gerçekleştirilen ve altı senedir Türk ticaretinin nabzını tutan “Türkiye 100” programı kapsamında yapılan araştırmaya göre 2016-2018 dönemindeki satış geliri artış hızı baz alınarak yapılan sıralamada obilet.com, üç yılda 3.5 katlık büyümesi ile 39'uncu sırada yer aldı. obilet.com'un kurucu ortakları Yiğit Gürocak ve Ali Yılmaz da listedeki en genç CEO'lar olarak öne çıktı.

İki yıl üst üste TOBB Türkiye 100 listesine girerek Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketleri arasında yer almalarını değerlendiren obilet.com CEO'su Yiğit Gürocak, “Ülkemizin en hızlı büyüyen şirketleri arasında ikinci kez yer alıyor olmak bizler için büyük bir gurur ve motivasyon kaynağı. COVID-19 salgınının en çok etkilediği sektörlerden biri olan turizm, seyahat ve ulaşım sektöründe faaliyet göstermemize rağmen ekibimizi ve birlikte çalıştığımız firmaların sayısını her geçen gün büyütmeye devam ediyoruz” dedi ve ekledi: “Geçtiğimiz yıllarda yakaladığımız bu büyüme ivmesini 2021 yılında da sürdürerek sektöre ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam etmekte kararlıyız.”

2020 yılında 9 milyondan fazla otobüs ve uçak bileti satışı gerçekleştiren obilet.com internet sitesi yıl içerisinde 80 milyondan fazla kez ziyaret edildi.