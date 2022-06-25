TOBB'dan 70. yıla 70 bin fidanlı hatıra ormanı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde, Oda ve Borsa camiası Ankara'da Birlik Merkezi'nde bir araya geldi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 70'inci kuruluş yıldönümünde; 81 ilden gelen iş dünyasının temsilcileri Ankara'da Birlik Merkezi'nde buluştu. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğindeki toplantıda; Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TBMM Başkanlığı yapmış olan Cemil Çiçek, Ticaret Bakanlığı yapmış olan Hayati Yazıcı, Milletvekilleri, Oda ve Borsa Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanları ile delegeler yer aldı.

Bakan Muş yaptığı konuşmada, TOBB'un 70. kuruluş yıldönümünü tebrik ederken, “Türkiye 2022 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,3 büyüyerek, yüksek oranlı büyüme performansını sürdürdü” diye konuştu.

‘70. Yıl Hatıra Ormanı'

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, camia olarak 70 yılda büyük bir yol kat ettiklerini anlattı. Yönetim Kurulu olarak 70. kuruluş yıldönümünü taçlandırmak adına 70. Yıl Hatıra Ormanı oluşturma kararı aldıklarını açıklayan Hisarcıklıoğlu, “Tam 70 bin fidan dikeceğiz. Camiamıza yakışan bu ormanı, ülkemize kazandıracağız. Böylece hem çevreye ve doğaya katkı verecek, hem de gelecek nesillere kalıcı bir miras bırakmış olacağız” değerlendirmesinde bulundu.

TOBB'un 70 yılda yerel bir kurumdan, küresel bir aktöre dönüştüğünü bildiren Hisarcıklıoğlu, artırdıkları faaliyetler ve geliştirdikleri kurumsal kapasitesiyle, özel sektörde güç birliği sağladıklarını ifade etti. Özel sektörün hak ve hukukunu, uluslararası düzeyde savunan bir konuma geldiklerini söyleyen TOBB Başkanı, iş ve yatırım ortamı önündeki engelleri tespit edip, hükümete aktardıklarını belirtti.

Daha yapacak çok işlerinin olduğunu hatırlatan Hisarcıklıoğlu, “Türkiye'nin otomobil üretme hayalini gerçekleştirmek üzere öncülük yapıp, TOGG'u hayata geçiren, tarımda 50 yıllık hayalimiz olan lisanslı depoları başlatan, Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nı kuran, yurtdışında Ticaret Merkezi açan ve çok geniş bir yelpazede, özel sektöre hizmetler sunan, işlerini kolaylaştıran, Oda-Borsa sisteminin dünyada örnek gösterildiği bir seviyeye ulaştık. Değişim ve dönüşümün öncüleri haline geldik. Elbette daha yapacak çok işimiz var. Ülkemizi hak ettiği yere çıkarmak için, iş dünyası daha hızlı koşmak zorunda” dedi. 70. yıl etkinliğinde ayrıca 10, 20, 30 yıl görev yapmış delege ve genel sekreterlere hizmet şeref belgesi ve plaketleri takdim edildi.

Muhammed Musab Gümüşer

