TOBFED'den üyelerine avantaj sağlayacak iş birlikleri

TOBFED, Türkiye genelindeki 40 bini aşkın üyesine birtakım ayrıcalıklar sunacak olan beş firmayla İstanbul'da bir otelde iş birliği protokolü imzaladı. Törene; TOBFED Genel Başkanı Serkan Bakırtaş, Secret CV Genel Müdürü Okan Tütüncü, Automechanika Fuar Direktörü Alemdar Sönmez ve Can Berki, Karcher Genel Müdürü Gökhan Gökmen, Setcard Genel Müdür yardımcısı Hülya Sekman ve Elekse Genel Müdürü Ayşegül Güvenç katıldı.

“Üyelerimize yeni ayrıcalıklar”

Düzenlenen imza töreninde konuşan TOBFED Genel Başkanı Serkan Bakırtaş, “Sektörümüzün tek sivil toplum örgütü olarak bugüne kadar pek çok ilke imza attık. Sektörel mesleklerin tanımlanmasından tutun da standartlarının belirlenmesine, kadınların sektöre dahil edilmesinden su geri dönüşümüne, çalışanların belgelendirilmesine kadar birçok atılımı sektörümüzün ve Türkiye'nin hizmetine sunduk. Oto bakım sektöründe hedefimiz Avrupa standartlarının da üstünde bir hizmet kalitesini yakalamak” dedi.

TOBFED üyelerine geçtiğimiz dönemler içinde pek çok avantajlar sağladıklarına değinen Bakırtaş, “Üye firmalarımız ve çalışanlarımız eğitim, istihdam, sağlık, kurumsallaşma, tanıtım ve fuarlar gibi birçok alanda kurumsal iş birliklerimiz sayesinde avantaj sahibi. Bugün bu avantajlara yenilerini ekliyoruz. Sektörümüzün en büyük problemi olan nitelikli personele ulaşma sorunumuzu Türkiye'nin önde gelen insan kaynakları firması Secret CV iş birliği ile çözüyoruz. Üyelerimiz bundan sonra otomotiv sektöründe aradıkları tüm personel ihtiyaçlarına Secret CV-TOBFED Kariyer ortak sayfasından ulaşabilecekler. TOBFED üyesi işletmelere federasyonumuza özel bir fiyat avantajı sunan Setcard ile de bugün bir protokol imzaladık. Protokol gereği çalışanlarına Setcard veren işletmelerimiz yemek giderlerinde büyük tasarruf yapacaklar. Tüm bankalarla entegre çalışan ve müşterilere ödeme kolaylığı sağlayan ELEKSE Sanal Pos uygulaması da başta TOBFED olmak üzere üye işletmelerimizde de kullanılacak. Temizlik sektörünün en büyük makine ve ekipman üreticisi Karcher, oto yıkama alanında faaliyet gösteren işletmelerimize özel fiyat kampanyası uygulayacak. Dünyanın en büyük otomotiv fuarları arasında olan Automechanika ise TOBFED üyelerine fuarlarda özel bir indirim sağlayacak. Önümüzdeki günlerde bu iş birlikleri artarak devam edecek” şeklinde konuştu.

TOBFED Gelecek Zirvesi

TOBFED, 21 Kasım'da gerçekleşecek olan Gelecek Zirvesi ile otomotiv sektörünü bir araya toplayacak dev bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Sektörün yanı sıra ekonomi, siyaset, medya ve bilim dünyasından da pek çok başarılı ismi ağırlayacak olan “TOBFED Gelecek Zirvesi” otomotiv bakım ve satış sonrası hizmetler sektörünün geleceğine yön vermeye hazırlanıyor.

Aynı zamanda TOBFED'in 3. Genel Kurul toplantısının da yapılacak olduğu Gelecek Zirvesi'nde TOBFED'in yeni yönetimi de belirlenecek. Bugüne kadar su geri dönüşümünden kadın istihdamına kadar otomotiv sektöründe çığır açan pek çok projeye imza atan TOBFED, 21 Kasım'daki genel kurulda yeni projelerini de kamuoyuna açıklayacak.