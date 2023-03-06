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Toby Alderweireld, Belçika Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı

Toby Alderweireld, Belçika Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı
Toby Alderweireld, Belçika Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı

Royal Antwerp forması giyen Belçikalı savuma oyuncusu Toby Alderweireld, milli takım kariyerini sonlandırdığını duyurdu.

Belçika Jupiler Pro 1.Lig ekiplerinden Royal Antwerp'te top koşturan tecrübeli savunma oyuncusu Toby Alderweireld, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Belçika Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı. 34 yaşındaki futbolcu, Belçika Milli Takımı'yla çıktığı 127 maçta 5 gol atıp, 12 asist yaptı. Alderweireld, Belçika ile 2018 FIFA Dünya Kupası'nda üçüncülük sevinci yaşamıştı.

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