Tofaş Fabrikası'nda şok ölüm

Olay, Osmangazi ilçesi Demirtaş Dumlupınar Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi Tofaş Otomobil Fabrikası'nda öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Tofaş Fabrikası yıllık bakıma girdi. Duygun Yıldız (44), pres atölyesinde 15 metre yükseklikteki ray sistemleri üzerinde, elinde yaklaşık otuz kilogramlık ağırlıkla yürüdüğü esnada dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Yaralanarak ve şuuru kapalı vaziyette ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kafasında ve kaburgasında kırıklar olduğu belirlenen talihsiz işçinin cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.

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