TOGG' a karşı kahve keyfi

1961 yılındaki ilk Yerli Otomobil girişimi ‘Devrim'den 60 yıl sonra, Türkiye'nin otomobil üretme hayalinde önemli bir kilometre taşı geride kalıyor. 2020 yılında Türkiye'nin otomobilini üretmek hedefiyle temeli atılan TOGG'un Gemlik kampüsü, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılıyor.

10 yılda 1 milyon adet araç üretiminin hedeflendiği 4 binin üzerinde kişiye istihdam sağlayacak dev tesis temeli atıldığı günden bu yana kurulu bulunduğu alanın etrafındaki yerleşim alanlarına da katma değer sağlamış durumda. TOGG'un fabrikasıyla aralarında sadece bir dere yatağı bulunan Gençali Mahallesi'ne bağlı Kumsaz mevkiinde ev ve arsa fiyatları 5 kat arttı.

TOGG manzaralı kahve keyfi

TOGG'un mahallelerine kadar gelmiş olmasından oldukça memnun olan 30 yıllık sakinleri; ev ve arsalarının değerlerindeki artışın yanı sıra fabrika sayesinde düzgün yollara ve yıllardır taşkına ve sel baskınlarına sebep olan derenin ıslah edilmesiyle bu dertlerden kurtulduklarını söyledi.

Fabrikanın temelinin atıldığı günden bu yana hergün evinin bahçesinden inşaatın ilerleyişini izlediğini belirten 73 yaşındaki işçi emeklisi Ömer Külüğü, "Her sabah bahçeye çıktığımda ilk işim fabrikaya bakarım. Acaba ne değişmiş. Sonra bahçede oturur karşısında bir kahve içerim" dedi.

Külüğü, "Fabrikanın buraya kurulacağını ilk duyduğumuzda çok gururlandık. '24 ayda bitireceğiz' dediler. Hakikaten 24 ayda tamamladılar. Ağaçlandırmaları yaptılar. Çimlendirmeyi yaptılar, ışıklandırmaları hepsini yaptılar. Gayet güzel. Bütün Kumsaz olarak hepimiz gururlanıyoruz. Bırak Kumsaz'ı bütün Bursa, bütün Türkiye bu kadar işçi kapısı açıldı. Bu kadar evler verilecek kiraya. İş alanı açıldı. Müthiş bir şey yani. Buralarda arsa fiyatları ev fiyatları biraz çıktı. Yüzde otuz-kırk civarında 300-400 bin liralık evlere 750-1 milyon lira isteyenler bile var. Bizim şimdilik satmaya da kiraya vermeye de niyetimiz yok. Bakalım iyice bir dursun, inşallah daha da kıymetlenir. Arada göz atıyoruz. 'Dünden beri neler değişmiş' diye bakıyoruz. Ondan sonra da bahçe işlerimizle uğraşıyoruz. Sabah yaptığımız iş bu kadar. Her gün büyük farklar görünüyor. Seviniyoruz" diye konuştu.

Her kış mahallede taşan dere sebebiyle taşkın olduğunu ancak fabrika inşaatı ile birlikte derenin de ıslah edildiğini anlatan Külüğü, "Derenin derdinden kurtulduk. Dere taştığı zaman buralardan hep sular gelip geçiyordu. Dere yatağı 2-3 metreydi. Şimdi 25 metre oldu. Artık korkumuz kalmadı. Yollarımız çok güzel oldu. Girişten Kurşunlu'ya kadar. Oradan Mudanya'ya kadar. Otoban oldu resmen. Yan bariyerler, ortasını çiçeklendirmeler, yeşillendirmeler harika oldu. Oraları görüyoruz seviniyoruz" diye konuştu.

Ömer Külüğü ile birlikte TOGG' fabrikasına karşı kahvesini yudumlayan aynı yaştaki emekli otobüs işletme şefi Güngör Genç ise "Bu bizim böyle hergün TOGG'a karşı zevk alarak içtiğimiz kahve. Muhalefi herkesi buraya kahveye davet ediyorum, içiririz kahve. Çıkın çıkın gelin. İnşallah açılışı olacak. Cumhurbaşkanımızı da çaya davet ediyoruz. Gelsin inşallah TOGG açıldıktan sonra çaya bekliyoruz" dedi.

"Boş yere Amerika'ya gitmiş olma senin gurur duyacağın yer burası"

TOGG'un açılışına gelmeyeceklerini duyuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen TOGG'un komşularından Güngör Genç, "Bir vatandaş olarak ben gurur duyuyorum. Aklımıza hiç gelmeyen bir şeydi. Askeriyenin yeriydi burası. Geldi buraya TOGG'un fabrikasını kurdu. Türkiye'deki en güzel arabalarından biri. Ben arabayı gördüm. Ben arabaya bayıldım. Avrupa'dakilerle aynı değerde. Daha da güzel, daha da iyi. İnşallah Cumhurbaşkanımız açılışını yapsın, sokağa çıksın. Ondan sonra daha da gururlanacağız. Ben isterdim ki Türkiye'deki tüm muhalifler burada olsun. Gelsinler bir gurur duysunlar. Burası Türkiye'nin millî geliri olacak. İleriye doğru bize çok büyük geliri var. Ama bunu niye düşünmüyorlar. Ancak birbirlerini yiyorlar, başka bir şey yapmıyorlar. Kılıçdaroğlu, muhalefetin başı. Davet edilmeye gerek yok. Açılışı yapılıyor buranın. Ne sebep gelmiyorsun? Gel, sen de etrafa yay deki, "bak bizim gururumuz bu. Söyle niçin söylemiyorsun?' Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan tek başına bu işleri yürütüyor. Kalkıp ABD'ye gidip de oradaki şeyleri seyrettin gördün. Belki de onlarla gurur duydun. Esas senin gurur duyacağın yer burası. Buradakini git, orada anlat. De ki kardeşim; "Benim Türkiye'mde de bunlar yapılıyor. Benim de var. İnsanları bir gururlandır. Boş yere ABD'ye gitmiş olma. Kalkıp ABD'ye gidiyorsun, ne yaptığını biz bilemeyiz. Ama insan üzülüyor. SİHA olsun İHA olsun her şeyimiz var çok şükür. 20 sene içerisinde her şey değişti" diye konuştu.

Uğur Uslubaş - Hakan Gönül

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