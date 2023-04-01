Togg çekilişine katılan otomobil tutkunu heyecanını anlattı

Türkiye'nin otomobili olan Togg'un ilk sahipleri belli olurken, çekilişte ismi çıkan şanslı ilk 20 bin kişi, hayalini kurduğu otomobil için şimdiden plan yapmaya başladı. 16-27 Mart tarihleri arasında ön sipariş sürecine katılan 177 bin 467 kişiden 20 bini kura çekimi ile belirlendi. İstanbul Küçükçekmece'de, Togg'un T10X'in otomobilini almak için başvuruda bulunan otomobil tutkunu Mahmut Çınar, Türkiye'deki yerli otomobil almaya hak kazanan '8368' numaralı kişi oldu. Yerli ve milli otomobili kullanmak için sabırsızlanan Çınar, heyecanla beklediğini söyledi.

"Togg hikayesi, Devrim arabalarından kalma bir aşk hikayesidir"

Togg'un kendisi için yarım kalan aşk hikayesi olduğunu anlatan Mahmut Çınar, “Ben Togg'un, Türkiye'de tamamıyla yerli olarak üretilip bizlere binme fırsatının olacağını duyduğumda gerçekten çok heyecanlanmıştım. Çünkü TOGG, o zaman bir marka olarak değil ama benim için yetmişli yıllarda Devrim arabasının yarım kalmış bir aşk hikayesinin vücut bulmuş halidir. Bu yarım kalan aşk hikayesinin bana göre tamamlanmış bir hali. Gerçekten çok gurur verici bir olay. Yani ben bu aracın ilk yazılacağımı söyledim. Bazıları dediler ki teknik özelliklerini görmeden niye yazılacaksın? Ben de dedim ki sonuçta bu Türk malı, milli mal, çok kaba bir tabirle ‘bir çuval cıvata' dahi olmuş olsa bizim malımız, bizim ülkemizin, vatanımızın, milletimizin malı olduğu için gözü kapalı alırım' dedim” ifadelerini kullandı.

“Sipariş için çok heyecanlıydım”

Sipariş için çok heyecanlı olduğunu belirten Çınar, “Bunda da çok haklı olduğumu, daha sonraki yapmış olduğum araştırmalarda haklılık payı fazla. Doğuştan elektrikli bir aracımız var, vatanımız, milletimiz adına gerçekten gurur verici bir olay. Yani ben inanıyorum ki çok kısa zamanda tamamı kendi yer altı kaynaklarımızdan çıkan madenlerimizle üretilecek. Ve binlerce kilometre gidebilecek kapasitede bir üretim olacak. İnanın her gün, her gün araştırmadaydım, ön siparişle kaydoldum. Hani mümkün olsa keşke ilk siparişi veren ben olayım diye büyük bir heyecanlıydım” diye konuştu.

"Çekiliş belli olunca tüm ailede mutluluk yaşandı"

Çekiliş sonrası kendisine yurt içi ve yurt dışından telefon geldiğini belirten otomobil tutkunu Çınar, “Sakarya'daki yeğenlerim ve İzmir'deki akrabalarım sipariş vermek için her biri heyecanla acele etti, biz de ilk gün çok uğraştık. Benim adıma da sağ olsun yeğenim girebildi programa ve sipariş verdi. Hemen parasını yatırdık. Daha sonra da geçen akşam çekiliş yapıldıktan sonra işte iftardan sonraydı. Ondan sonra yeğenim aradı. Abi hayırlı olsun dedi. Gözün aydın dedi. Sonra gerçekten evde çok büyük bir mutluluk yaşadık. Ben bu kadar tebrik telefonunu, uluslararası bir arenada derece almıştım, bir o zaman bu kadar çok tebrik almıştım. Bir de bu arabanın çıktığını yeğenim de paylaşmıştı sosyal medyada. Sonra onun paylaştığını ben de paylaştım. İnanın yurt dışından, Balkan ülkelerinden tebrikler geliyor. Teslim edilmesiyle ilgili bir program var ama yani sağ olsun mühendislerimiz AR-GE'deki arkadaşlar çok daha hızlı çalışıyor. Bir yandan eksiksiz, hatasız tam olarak güvenli bir şekilde teslim etmeye çalışıyorlar” diye anlattı.

“Bu otomobil ailemizin simgesi olacak”

Otomobili torunlarına bırakmak istediğini söyleyen Çınar, “Ben otomobilci bir ailenin oğluyum. Ben de otomotiv sektörüyle ilgileniyorum, uğraşıyorum. Ticaretini de yapıyorum. Yıllardır, benim araba merakımı yakın çevrem çok iyi bilir mesela. Ben 50'li yıllardan itibaren her on yıllık dönemin arabası var. Yani bu da bu 21'inci yüzyılın bizim, ailemizin, sülalemizin arabası olacak. Ekol halinde, Allah kısmet ederse, torunlarımıza, gücümüz yeterse, ömrümüz olursa, torunlarımızın da çocuklarına kalabilecek. Bizim bir ailemizin logosu, simgesi haline gelecek inşallah” dedi.

Medeni Topaloğlu



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