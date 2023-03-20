Togg, CES 2023'te en iyi 4'üncü marka oldu

Türkiye'nin mobilite alanında küresel teknoloji markası Togg, dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2023'te en iyi 4'üncü marka seçildi. Togg'dan yapılan paylaşımda; "Türkiye'nin küresel teknoloji markası olarak, sektörünün saygın yayını Exhibitor tarafından dünyanın en büyük teknoloji markalarının buluştuğu #CES2023'te 3200'den fazla katılımcı arasından en iyi 4'üncü marka seçildik" denildi.

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