Togg izdiham oluşturdu, o anlar havadan görüntülendi

Türkiye'nin ilk yerli ve milli arabası Togg, Sivas'ta vatandaşlarla buluştu. Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde gerçekleştirilen tanıtım programına yüzlerce vatandaş katıldı. Alana getirilmek üzere şehrin en işlek caddelerinden olan İstasyon caddesinden Togg'un geçtiğini gören vatandaşlar fotoğraf çekilebilmek için adeta izdiham oluşturdu. Yoğun ilgi dron kamerası ile havadan görüntülendi. Tanıtım programında konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, cumhuriyetin temellerinin atıldığı şehirde, tarihi bir ana şahitlik ettiklerini söyledi.

“Nuri Demirağ ve Nuri Hürkuş'un hayallerinin gerçeğe dönüştüğü zamanları yaşıyoruz”

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, güçlü olmanın ve güçlü kalmanın yolu kendi kendine yetebilmek ve üretebilmektir diyerek, “Milletçe mutluyuz, gururluyuz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında yine cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı bu şehirde, bu mekanda tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. 100 yıldır özlemini çekmiş olduğumuz yerli ve milli otomobilimize kavuşmuş durumdayız. Hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Tabii ki bu projenin başpehlivanı Sayın Cumhurbaşkanımız onun için başta Sayın Cumhurbaşkanımıza sizler adına şükranlarımı sunuyorum. Yine bu projede emeği geçen ve katkısı olan teknisyenlerimizi, mühendislerimizi, emekçilerimizi ve girişim grubunu tebrik ediyoruz. Aslında bugün çok kıymetli, millet olmak demek aynı vatanda hür bir şekilde yaşamak, farklılıkları, ortak hayallerle birleştirmek, hüzünlerin üstünde ortak sevinçlerle gelmek, hedeflere ortakları ulaşmak demektir. Hiç kuşku yok ki cumhuriyet yeni yüzyılına damga vuran bu proje Türkiye vizyonunu güçlendirmiştir. Güçlü olmanın ve güçlü kalmanın yolu ise kendi kendine yetebilmek ve üretebilmektir. Türk havacılık tarihinin kurucularından hemşehrimiz Nuri Demirağ'ın ve mühendislerimiz Nuri Hürkuş'un hayallerinin gerçeğe dönüştüğü zamanları yaşıyoruz. İnşallah ülkemizin gururu bir Türk markası olarak yurt içinde ve dünyanın birçok ülkesinde yolları süsleyecektir” ifadelerini kullandı.

“100 yıl sonra en büyük Cumhuriyet eseri”

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyetin kurulduğu Atatürk ve Kongre Binasının bahçesine 100 yılın en büyük eserinin getirildiğini belirterek, “Aslında bugün bizim konuşmamıza gerek yok. Konuşması gereken eser hepimizin gözünün önünde milletimize, dünyaya en güzel cevabı veriyor. Birileri konuşur, birileri söz verir ama eser Cumhuriyetin kurulduğu bu tarihi binanın yanında yüzyıl sonra en büyük Cumhuriyet eseri olarak milli ve yerli ilk otomobilimiz Sivas'a geldi. Şehrimize, ülkemize, milletimize hayırlı olsun. Evet, 60 yıllık hayaldi Devrim otomobilinden sonra Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesiyle, güçlü liderliğiyle kim bunu yapar deyip ortaya çıkarttığı fikir, irade ve sonuçta bugün Sivas tarihi kent meydanında hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Söyleyecek çok söz yok” şeklinde konuştu. Öte yandan Togg'u gören vatandaşlar mutlu ve gururlu olduklarını ifade ettiler.

Volkan Kaplan - Onur Erden - Mert Taha Varol

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