Togg otomobilde stok azlığına çare olacak

İkinci el otomobil piyasasında bahar hareketliliği başladı. Ramazan ayıyla birlikte artan hareketliliğin piyasalara olumlu yansıması bekleniyor. Vatandaşlar bayram öncesi araçlara talebi artırdı. Buna bağlı olarak fiyatlarda geçen aya göre yükseldi. Oto galericiler bayram sonrası hareketliliğin biraz da olsa azalacağını düşünüyor. Öte yandan galericiler, yerli ve milli otomobil Togg'un ikinci el araç piyasasına hemen etki etmeyeceğini söyledi. Şarj istasyonlarının yaygınlaşmasıyla elektrikli araçlara ilginin daha çok artacağını söyleyen galericiler, Togg'un ilerleyen dönemde Türkiye ekonomisine ve otomobil kıtlığına su serpeceğini belirtti.

“Bayramın yaklaşması ve baharın gelmesiyle hareketlilik arttı”

Galerici Gökhan Ardeşen, ikinci el otomobil piyasasında hareketliliğin arttığını söyleyerek, “Yaklaşan bayramdan dolayı ve bahar aylarının gelmesiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor. Tüm araçlarımıza talep var, fiyatlar buna bağlı olarak yükselmeye devam ediyor. Şu anda hem talep hem de fiyat yükselişi artmaya devam ediyor” dedi.

“Bayramdan sonra bir sakinlik bekliyoruz”

Ardeşen, geçen aya göre ikinci el araç piyasasına talebin çok fazla arttığını belirterek, “Bayram yaklaştıkça hareketliliğin daha fazla artacağını düşünüyorum. Şu andaki hareketlilik bayram hareketliliği diyebiliriz. Bayramdan sonra biraz sakinlik bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Togg ilerleyen dönemde hem Türkiye ekonomisine hem de araç kıtlığına su serpecek”

Togg'un ikinci el araç piyasasına yansıması için biraz zamanın geçmesi gerektiğini söyleyen Ardeşen, “Elektrikli araçların biraz daha yaygınlaşması gerekiyor. Benzin istasyonları gibi yerlere şarj istasyonları kurulması gerekiyor. Bu çalışmaların artması durumunda yerli ve milli aracımız Togg hem Türkiye ekonomisine hem de araba kıtlığına biraz su serpecektir” diye konuştu.

Muhammed Fırat Aksoy - Furkan Serttaş

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