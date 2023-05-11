TOGG Pendiklilerle buluştu

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg Pendikli vatandaşlarla buluştu. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Toog'u Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin kullandı. Yoğun ilgi gören Togg, 500 metreyi yaklaşık 45 dakikalık bir sürede gidebildi. Pendiklilerin yoğun ilgi gösterdiği Togg, havadan dron ile görüntülendi.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, “Ülkemize hayırlı olmasını cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Gururlanmamak mümkün değil. Birileri hala o otomobilin orada üretiliyor mu, üretilmiyor mu eleştiriler yapa dursunlar. Biz otomobilimizle yola çıktık gidiyoruz. Türkiye'ye 100 yılı başlamıştır. Bundan sonra durdurmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Allah yolunuzu açık eylesin. Yolumuza devam ediyoruz. Bayrağımızın kırmızı alını arabamızla birleştirdik. Bu ülkenin geleceğini hızlı adımlarla devam edeceğiz” dedi.

Ziyaretçi Zafer Sakinoğlu, “Şu anda Türkiye'nin yerli otomobilini Togg'u bekliyorum. O kadar heyecanlıyım ki elim ayağım titriyor bildiğin gibi değil. Gurur duyuyorum ülkemle gurur duyuyorum. Daha önce hiç görmedim. Daha önce medyadan takip ediyordum ama ilk defa canlı olarak göreceğim” dedi.

“Cumhurbaşkanımız gümbür gümbür geliyor”

Togg için Pendik'e gelen Fatime Şengül, “İlk defa görüyorum, sosyal medyadan gördüm. Beklerken izdiham yaşadık. Çok mutluyuz çok heyecanlıyız. Başkanımızdan da Allah razı olsun. Yaparsa Recep Tayyip Erdoğan yapar, ona minnettarız. Cumhurbaşkanımız sağ olsun gümbür gümbür geliyor inşallah” dedi.

Halit Arslan

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