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Togg'da ilk teslimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a

Togg'da ilk teslimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a
Togg'da ilk teslimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a

Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edildi. Törende konuşan Erdoğan, ''Bugün milletimizin 60 yıllık hayalinin gerçeğe dönüşmesine hep birlikte şahitlik ediyoruz'' dedi.

Togg'da ilk teslimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a - Tıkla İzle

Beştepe'deki törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Bugün milletimizin 60 yıllık hayalinin gerçeğe dönüşmesine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı ilk meyvelerinden olan Togg'un ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Togg'u bugünden itibaren yollarda görmeye başlıyoruz. Yolun da bahtın da açık olsun diyorum Togg. Rabbim tekerine taş değdirmesin diyorum.''

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