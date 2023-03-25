Togg'da teslim edilecek araç sayısı 12 binden 20 bine çıkartıldı

Bu yıl içinde 12 bin adet teslim edilmesi planlanan Togg'un T10X modeli için sayı 20 bine çıkartıldı. Togg'dan yapılan açıklamada, “Yoğun ilginiz için teşekkür ediyor çekilişle teslim edilecek T10X adedini 12 binden 20 bine çıkarıyoruz. Togg.com.tr ve Trumore uygulamasında heyecan devam ediyor. Ön sipariş için son gün 27 Mart. Çekiliş tarihi de bir gün ileri alınarak 29 Mart oldu” denildi. Togg'a 7 gün içinde 100 bin başvuru yapılmıştı.

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