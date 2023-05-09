Togg'dan drift şov

Motorcu konvoyu ile geldi

TEKNOFEST montunu giyen Bakan Varank, motosikletlerden oluşan ve kendisinin en önde olduğu bir konvoy ile Yunuseli Havalimanına geldi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan Bakan Varank'a eşlik etti. Varank, farklı kategorilerde otomobillerini ve motosikletlerini sergileyen gençlerin araçlarını inceledi.

Motorcu yeleği giydi.

Motosikletçiler, Bakan Varank'a üzerinde Atatürk ve Türk bayrağı bulunan kırmızı bir motorcu yeleği hediye etti. Motorcuların havalimanı pistindeki sürüş eğitimini izleyen Varank, ekstrem enduro kategorisinde Bursa'yı temsil eden gençlerin gösterisini takip etti.

Togg ile drift yaptılar

Varank, Bursalı drift pilotu Deniz Dursun'un co-pilotluğunu yaptı. Drift sırasında güvenlikli bölge oluşan lastik dumanından göz gözü görmedi. Varank, daha sonra havalimanında bulunan motor sporları tutkunlarına “Togg ile patinaj yapalım mı deneyelim mi sizce?” diye sordu. “Evet” yanıtını alınca Deniz Dursun ile birlikte pistte drift attı. Varank, daha sonra Kapdokya rengi Togg T10X ile seyircileri selamladı. Varank daha sonra klasik bir Mercedes ile tur attı.

"Gençlerin sesini duyduk"

Bursa'daki gençlerle sık sık bir araya geldiklerini ifade eden Bakan Varank, “Modifiye araçlarla ilgilenen genç kardeşlerimiz bize dediler ki; ‘Biz çevreyi de rahatsız etmeden, kurallara, kanunlara da uyarak modifiye araçlarımızı sergilemek istiyoruz.' Biz de gençlerimizin bu sesini duyduk. Büyükşehir belediye başkanımızla birlikte Yunuseli Havalimanını onların kullanımına açtık. Bundan sonra ayda iki kez genç kardeşlerimiz buraya gelebilecekler, araçlarını sergileyebilecekler. Burada gönüllerince vakit geçirebilecekler.” dedi.

"Türkiye'ye örnek olsun"

Varank, Yunuseli Havalimanında Bursa Motosiklet Kulübünün gösterisini ve eğitimlerini de takip ettiklerini belirterek “Genç kardeşlerimiz önemsiyoruz. Onların otomobille ilgilenmesi, araçlarına ehemmiyet vermesi bizim de onlar için bir şeyler yapmamızı mecburiyet haline getirmişti. Bundan sonra genç kardeşlerimiz ayda iki kere araçlarını burada sergileyebilecek. Bursalı gençlere hayırlı, uğurlu olsun, Türkiye'ye de örnek olsun” diye konuştu.

"Sözümüzü tuttuk"

Bakan Varank, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda da, “Özlüce tepe ve Oksijen piyasasında genç arkadaşlarımıza verdiğimiz sözü tuttuk. Yunuseli Havalimanı'nı ayda 2 kez gençlerimize açıyoruz. Hayırlı olsun. Teşekkürler Alinur Aktaş başkan ifadelerini kullandı.

Süleyman Aydın

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