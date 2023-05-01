Togg'u karşısında gördü eğilip kaputunu öptü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu seçim çalışmaları çerçevesinde Tokat'a geldi. Beraberinde Türkiye'nin yerli ve milli otomobili olan Toog'u getiren Soylu otomobili halkla buluşturdu. Miting alanına otobüs ile halkı selamlayarak giden Soylu'nun bulunduğu konvoyda Toog'da yer aldı. Tokat'a ilk kez getirilen Toog'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Otomobili yakından inceleme fırsatı bulan vatandaşlar hatıra fotoğrafı çekilebilmek için adeta yarıştı. Bir vatandaşın yerli otomobilin kaputunu öpmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Mustafa Kurtulan - Yunus Çiftci

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